S’il a posté un message rassu­rant deux jours après son abandon au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, Arthur Fils s’est sans doute fait une grosse frayeur à deux semaines de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Dans le Super Moscato Show sur RMC, Marion Bartoli s’est exprimée sur le physique jugé parfois « fragile » du Français, blessé au dos pendant de nombreux mois avant son retour toni­truant depuis le mois de février.

« Arthur a un tennis diffé­rent, pas comme Sinner qui est plus dans un tennis en flui­dité, en traversée de balle. Arthur a besoin de beau­coup d’énergie, donc oui, il est plus sujet aux bles­sures. Alcaraz a aussi enchaîné les bles­sures sur le plan muscu­laire, il a fait des crampes notam­ment à l’Open d’Australie, ça ne l’a pas empêché de gagner le tournoi, idem à Roland‐Garros contre Djokovic et derrière, il enfile les Grands Chelems comme des perles. Pour nous, Français, avoir un joueur à ce niveau‐là, capable de chal­lenger les meilleurs et d’être top 5 à la Race, c’est génial », a estimé la lauréate de Wimbledon 2013.