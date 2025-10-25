Pour la sortie de notre prochain magazine papier de We Love Tennis, nous avons interrogé plusieurs témoins dont Marion Bartoli. Evidemment, nous n’avons pas pu éviter la question du palmarès de la « Monf ».
Qu’est‐ce qui lui manqué pour glaner plus de grands titres ?
« Ne pas jouer dans l’ère de Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka, Murray, Del Potro, Berdych, Tsonga, et tous les autres. Il était dans la fameuse période dorée du tennis où il y avait beaucoup de joueurs talentueux. Monfils a toujours eu la fausse image de quelqu’un de nonchalant or c’est tout le contraire et quand il était sur un court il était toujours très impliqué, très concentré. On s’est entrainé souvent à Genève et je l’ai vu très investi à chaque fois. Je pense aussi que parfois il a joué de malchance sur certains fins de tournois où il aurait pu aller plus loin. Après ce type de question est journalistique. Plutôt que savoir pourquoi il n’a pas gagné tel ou tel tournoi, on devrait déjà se réjouir de ce qu’il a accompli. De plus sa longévité est exceptionnelle, d’être arrivé à garder la flamme, de faire ses valises, d’aimer encore autant le tennis après tant d’années sur le tour, c’est remarquable »
