Pour la sortie de notre prochain maga­zine papier de We Love Tennis, nous avons inter­rogé plusieurs témoins dont Marion Bartoli. Evidemment, nous n’avons pas pu éviter la ques­tion du palmarès de la « Monf ».

Qu’est‐ce qui lui manqué pour glaner plus de grands titres ?

« Ne pas jouer dans l’ère de Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka, Murray, Del Potro, Berdych, Tsonga, et tous les autres. Il était dans la fameuse période dorée du tennis où il y avait beau­coup de joueurs talen­tueux. Monfils a toujours eu la fausse image de quel­qu’un de noncha­lant or c’est tout le contraire et quand il était sur un court il était toujours très impliqué, très concentré. On s’est entrainé souvent à Genève et je l’ai vu très investi à chaque fois. Je pense aussi que parfois il a joué de malchance sur certains fins de tour­nois où il aurait pu aller plus loin. Après ce type de ques­tion est jour­na­lis­tique. Plutôt que savoir pour­quoi il n’a pas gagné tel ou tel tournoi, on devrait déjà se réjouir de ce qu’il a accompli. De plus sa longé­vité est excep­tion­nelle, d’être arrivé à garder la flamme, de faire ses valises, d’aimer encore autant le tennis après tant d’an­nées sur le tour, c’est remarquable »