Marion Bartoli était parti­cu­liè­re­ment remontée à propos de la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner faisant suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage.

Et après avoir des mots forts en se deman­dant, « est‐ce qu’ils ne se foutent pas un peu de notre gueule », la lauréate de Wimbledon 2013 a insisté sur le timing parti­cu­liè­re­ment favo­rable pour le numéro 1 mondial.

« Ce qui est gênant dans cette histoire c’est qu’on sait très bien que ce qui compte le plus pour ces joueurs, ce sont les tour­nois du Grand Chelem et là, il va en rater aucun. Les tour­nois qu’il va manquer n’ont aucune impor­tance pour lui ni dans sa carrière aujourd’hui où c’est quasi une machine de guerre sur dur. Il ne lui reste plus que Roland‐Garros et Wimbledon à aller conquérir mais sur dur il est quasi imbattable. »