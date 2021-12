Marion Bartoli a eu la gentillesse de nous accordé un long entre­tien dans le cadre de notre numéro 79 de We Love Tennis.

On a passé avec elle quelques sujets « chauds » de l’année 2021.

Comme d’ha­bi­tude, la Française s’est livrée avec beau­coup de fran­chise et de sincé­rité notam­ment sur la ques­tion de savoir pour­quoi Novak Djokovic avait créé son asso­cia­tion des joueurs.

« Je connais très bien Novak. Contrairement à ce que certains croient, Novak est quelqu’un d’altruiste et de géné­reux, mais aussi d’extrêmement intel­li­gent. La démarche de Novak n’est pas de créer un contre‐pouvoir ou de faire pres­sion. Il veut simple­ment défendre les inté­rêts des plus petits, leur permettre de gagner plus d’argent, d’avoir plus de moyens. Novak est quelqu’un de viscé­ra­le­ment tourné vers les autres. Sur le court, il renvoie une image de tueur, mais dans la vie ce n’est pas le cas et il voit souvent plus loin que ses propres inté­rêts. C’est une réalité qu’il faut évoquer et souli­gner »