Après avoir expliqué pour­quoi Carlos Alcaraz avait tout intérêt à trouver rapi­de­ment un rempla­çant à Juan Carlos Ferrero, avec qui il vient juste de se séparer, Marion Bartoli est revenue sur l’im­por­tance de recruter quel­qu’un qui n’aura pas peur de dire la vérité au numéro 1 mondial.

Une décla­ra­tion simi­laire à celle de Toni Nadal, qui a récem­ment comparé cette situa­tion avec celle vécue avec son neveu, Rafa.

« Je pense que beau­coup de gens autour de Carlos Alcaraz, pour ne pas perdre leur poste, lui disent ce qu’il veut entendre. Et Juan Carlos Ferrero avait effec­ti­ve­ment ce recul par rapport à sa posi­tion d’an­cien numéro 1 mondial et au fait qu’il ne se repo­sait pas unique­ment sur Carlos Alcaraz pour vivre », a déclaré Marion sur les ondes de RMC Sports.