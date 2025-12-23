Après avoir expliqué pourquoi Carlos Alcaraz avait tout intérêt à trouver rapidement un remplaçant à Juan Carlos Ferrero, avec qui il vient juste de se séparer, Marion Bartoli est revenue sur l’importance de recruter quelqu’un qui n’aura pas peur de dire la vérité au numéro 1 mondial.
Une déclaration similaire à celle de Toni Nadal, qui a récemment comparé cette situation avec celle vécue avec son neveu, Rafa.
« Je pense que beaucoup de gens autour de Carlos Alcaraz, pour ne pas perdre leur poste, lui disent ce qu’il veut entendre. Et Juan Carlos Ferrero avait effectivement ce recul par rapport à sa position d’ancien numéro 1 mondial et au fait qu’il ne se reposait pas uniquement sur Carlos Alcaraz pour vivre », a déclaré Marion sur les ondes de RMC Sports.
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 18:15