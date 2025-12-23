Il y a beau­coup de « consul­tants » tennis mais il y en a peu qui ont des vraies infos. Sur des sujets pointus, Marion Bartoli sort toujours du lot. Evidemment son passé lui sert, mais sa grande valeur c’est aussi d’être dans les coulisses tout en ayant une analyse tech­nique perti­nente. Dernièrement, elle a rappellé pour­quoi il fallait trouver un rempla­çant à Ferrero pour éviter que Carlitos connaisse des vrais trous d’air.



« Je sais qu’il cherche quel­qu’un capable de remplacer à Ferrero. L’entraineur d’au­jourd’hui n’est qu’un inté­ri­maire. Pour devenir son coach prin­cipal, il y a beau­coup de noms qui circulent comme celui de Carlos Moya qui a quand même plutôt bien bosser avec Nadal. Il y a aussi David Ferrer qui est évoqué, et il y a même Nadal et Federer qui sont des noms qui circulent. De toute façon, Carlos est obligé d’avoir quel­qu’un qui l’en­cadre. C’est un génie pur mais s’il n’est pas bien coaché, il ne sera pas effi­cace. Il faut bien se rendre compte que Juan Carlos lui parlais entre chaque point. Il lui disait ce qu’il devait faire tacti­que­ment, là où il devait jouer, comment il devait s’adapter, s’il devait reculer au retour, etc »