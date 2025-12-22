Après avoir expliqué dans l’émis­sion « Les Grandes Gueules du Sport », sur RMC, qu’elle ne serait pas surprise de voir Juan Carlos Ferrero revenir entraîner Carlos Alcaraz en cas de mauvais début de saison du numéro 1 mondial, Marion Bartoli a évoqué une crainte concer­nant l’Espagnol.

« Je m’in­quiète mais de manière pondérée parce que c’est quand même quel­qu’un qui a des qualités excep­tion­nelles au départ. Mais il a besoin d’avoir un cadrage parce que sinon, c’est quel­qu’un qui peut arrêter le tennis comme Borg à 25 ans. Et on a un génie donc on n’a pas envie de ça, on a envie qu’il continue pendant très très longtemps. »