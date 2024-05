Notre numéro 88 de We Love Tennis Magazine est imprimé et sera bientôt dispo­nible dans notre réseau de 1001 points. On y rend forcé­ment hommage à Rafael Nadal puisque l’on sait que 2024 est proba­ble­ment sa dernière saison.

Pour retracer la carrière de cet immense cham­pion nous sommes allés inter­roger plusieurs témoins pour qu’ils évoquent leur amour pour ce joueur d’exception.

Parmi ces obser­va­teurs, Marion Bartoli fait figure de patronne. Répondant à l’une de nos ques­tions, elle a révélé une anec­dote incroyable.

Question : Avec ton papa, vous cher­chiez toujours à innover. Est‐ce que Rafa a aussi été un « inventeur » ?

Marion Bartoli : « Je ne sais pas si Rafa a été un inven­teur, mais j’ai une anec­dote à raconter. On est le dimanche, à la veille du début de l’US Open 2010 qu’il finira par remporter. Et Toni voulait lui faire travailler son revers en utili­sant sa main droite. Il lui a imposé quatre séances d’affilée de 45 minutes de revers courts croisés dans le carré de service. Voir un joueur qui avait telle­ment gagné faire cela, c’était hallu­ci­nant, et cela tradui­sait son humi­lité. Ce moment m’a marquée à vie, et quand j’entraîne aujourd’hui des jeunes, je n’hésite pas à leur en parler. »