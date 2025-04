Dans des propos relayés par L’Equipe après la défaite de Novak Djokovic contre Jakub Mensik en finale du Masters 1000 de Miami, Marion Bartoli a estimé que la moti­va­tion du Serbe restait pour le moment intacte pour une raison.

« Pour moi, ce désir d’aller tout remporter, tu le vois au plus profond de son regard. Ce moment où il remporte l’or olym­pique… Il n’a jamais lâché cette quête. Il veut finir à 25 Grands Chelems pour être tout en haut de la pyra­mide et n’avoir aucun nom à côté du sien et je pense qu’il ne s’ar­rê­tera pas tant qu’il ne l’aura pas », a affirmé la lauréate de Wimbledon 2013.