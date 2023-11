Alors que la majo­rité des obser­va­teurs s’ac­cordent désor­mais à dési­gner Novak Djokovic comme le GOAT du tennis, Marion Bartoli a élargi le débat au monde du sport après le septième sacre du Serbe au Masters.

« Djokovic est non seule­ment le plus grand joueur de tennis de tous les temps mais il est aussi le meilleur sportif du monde. Novak a battu tous les records de ce sport. Et surtout cette longé­vité incroyable à rester au top ! », a écrit la lauréate de Wimbledon 2013 sur Twitter.

Si ce que réalise Djokovic à 36 ans est évidem­ment hallu­ci­nant et hors du commun mais comparer les perfor­mances d’ath­lètes de diffé­rents sports s’an­nonce périlleux et la commu­ni­ca­tion entre les diffé­rents fans diffi­cile pour ne pas dire impossible…