Auteur d’un retour à la compé­ti­tion toni­truant après sa longue absence à cause d’une bles­sure au dos, Arthur Fils impres­sionne les obser­va­teurs à tel point que certains n’hé­sitent pas à le placer parmi les prin­ci­paux outsi­ders pour la prochaine édition de Roland‐Garros, d’au­tant plus après le forfait de Carlos Alcaraz.

C’est notam­ment l’avis de Marion Bartoli, consul­tant pour RMC Sport.

« Il a plein de signes posi­tifs montrant qu’il est en train de s’ins­taller comme un très gros outsider poten­tiel à Roland‐Garros. Il sera attendu à Roland‐Garros. Tous ces matchs qu’on va gagner à l’ar­rache, à la bagarre sans toujours jouer son meilleur tennis mais en trou­vant des solu­tions, ça vous donne énor­mé­ment de capa­cités à faire face à toutes les situa­tions. Après, bien sûr, il y a la diffi­culté d’un tournoi du Grand Chelem dans un format diffé­rent. Il n’a plus joué sur ce format depuis le dernier Roland‐Garros donc il n’a pas les points de repères. Toute cette dyna­mique qui est diffé­rente, il faut la reprendre. Mais il a plein de signaux posi­tifs montrant qu’il sera capable de gérer ça. »