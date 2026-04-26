Auteur d’un retour à la compétition tonitruant après sa longue absence à cause d’une blessure au dos, Arthur Fils impressionne les observateurs à tel point que certains n’hésitent pas à le placer parmi les principaux outsiders pour la prochaine édition de Roland‐Garros, d’autant plus après le forfait de Carlos Alcaraz.
C’est notamment l’avis de Marion Bartoli, consultant pour RMC Sport.
« Il a plein de signes positifs montrant qu’il est en train de s’installer comme un très gros outsider potentiel à Roland‐Garros. Il sera attendu à Roland‐Garros. Tous ces matchs qu’on va gagner à l’arrache, à la bagarre sans toujours jouer son meilleur tennis mais en trouvant des solutions, ça vous donne énormément de capacités à faire face à toutes les situations. Après, bien sûr, il y a la difficulté d’un tournoi du Grand Chelem dans un format différent. Il n’a plus joué sur ce format depuis le dernier Roland‐Garros donc il n’a pas les points de repères. Toute cette dynamique qui est différente, il faut la reprendre. Mais il a plein de signaux positifs montrant qu’il sera capable de gérer ça. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 15:17