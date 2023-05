Interrogée par nos confrères de L’Équipe sur la situa­tion inquié­tante de Rafael Nadal à un peu plus de deux semaines du début de Roland‐Garros, Marion Bartoli a estimé dans un premier temps que si le cham­pion espa­gnol mettait autant de temps à récu­pérer c’était prin­ci­pa­le­ment à cause de son âge et de sa mentalité.

« C’est normal, c’est l’âge (il aura 37 ans le 3 juin). On récu­père moins bien et Rafa a toujours eu un jeu extrê­me­ment éner­gi­vore. Il a tiré sur la corde à de nombreuses reprises. Je pense que vrai­ment quand il gagne Roland‐Garros l’année dernière, il est très loin d’être à 100 % physi­que­ment. Il a repoussé ses limites et chaque corps humain a une limite au‐delà de laquelle il ne peut plus aller. Est‐ce que c’était son dernier Open d’Australie qui sera sa limite extrême ? C’est très diffi­cile de l’éva­luer, mais c’est évident que quand tu as tiré autant sur la corde pendant autant d’an­nées, c’est normal que le corps pose une limite à un moment donné. »