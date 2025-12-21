Invitée à réagir sur la récente sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero dans l’émis­sion, « Les Grandes Gueules du Sport », sur RMC Sports, Marion Bartoli a expliqué qu’elle ne serait pas surprise de voir Ferrero revenir entraîner Alcaraz en cas de mauvais début de saison du numéro 1 mondial.

« Ce qui va se passer, c’est que les six premiers mois, ça va tâtonner. Il va y avoir des noms qui vont circuler, qui va reprendre le poste, qui ne va pas le prendre… Bien sûr, pour entraîner un génie comme Alcaraz, il ne va pas essuyer beau­coup de refus. Si cela ne fonc­tionne pas avec la personne qu’il prend pour x raisons et que c’est Sinner qui commence à prendre les deux premiers Grands Chelems de la saison, c’est‐à‐dire l’Australie où Jannik est archi favori, et Roland‐Garros où il était à un point de le gagner, il va rappeler Juan Carlos en courant, c’est une évidence. »