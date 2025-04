Lauréate de Wimbledon 2013 et désor­mais consul­tante pour RMC, Marion Bartoli est convaincue du poten­tiel d’Arthur Fils, déjà numéro 1 fran­çais à 21 ans.

Toutefois, en réponse à l’am­bi­tion d’un titre à Roland‐Garros pour Arthur Fils dévoilée par le président de la FFT Gilles Moretton, elle se montre plus réaliste et ne souhaite pas préci­piter les choses concer­nant le jeune prodige Français.

« Qu’il y ait une progres­sion dans son jeu qui soit nette, qui lui permette aujourd’hui de jouer entre 7 et 10 (mondial), j’en suis tota­le­ment convaincue, j’étais la première à le dire. En revanche, gagner un tournoi du Grand Chelem, on parle de complè­te­ment autre chose. Je rappelle qu’Arthur pour l’ins­tant n’a jamais remporté un seul match à Roland Garros. Son meilleur résultat était à Wimbledon sur un huitième de finale, contre Alex De Minaur, derrière on atten­dait beau­coup de lui à l’US Open, il perd au deuxième tour contre Diallo, un joueur Canadien d’un clas­se­ment bien infé­rieur à lui. Il faut lui laisser le temps ! Qu’il soit capable dans quatre ou cinq ans, d’aller cher­cher Roland Garros, j’en suis tota­le­ment convaincue (…) Mais pour cette année, ça me paraît quand même extrê­me­ment juste. En revanche, un tirage favo­rable, le public qui s’en­flamme, le public qui pousse … Aller viser une demie, j’en suis convaincue