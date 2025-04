Après avoir refusé de parler de poten­tiel titre pour Arthur Fils lors du prochain Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), Marion Bartoli, de passage dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, a rappelé l’écart encore impor­tant entre le numéro 1 fran­çais et celui qui l’a battu à Monte‐Carlo et Barcelone, Carlos Alcaraz.

« Pour Carlos Alcaraz et Arthur Fils, on n’est pas du tout dans les mêmes temps de passage. Je vous rappelle qu’ils ont pile un an d’écart (Arthur Fils est né en juin 2004 et Alcaraz est de mai 2003). Carlos Alcaraz rempor­tait l’US Open en 2022, à 19 ans. Il a déjà quatre tour­nois du Grand Chelem, il a six Masters 1000. Quand il se présente à Monte‐Carlo, il sort d’une défaite extrê­me­ment rapide à Miami en perdant sur David Goffin, et il est extrê­me­ment loin de son plus haut niveau. Mais je suis la première à encou­rager Arthur, je pense qu’il a réalisé des progrès qui sont extrê­me­ment impor­tants dans son jeu, notam­ment côté revers, où il n’était pas du tout capable aupa­ra­vant de faire mal à ce genre de joueurs, où il avait plutôt des revers de défense. Aujourd’hui, côté revers comme côté coup droit, il est capable de rentrer dans le terrain, de mettre des points gagnants, de partir en long de ligne, de monter au filet… »