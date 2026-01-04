Au micro de la BBC, Marion Bartoli a souligné l’immense classe de Jannik Sinner, en racontant une anecdote révélatrice après sa défaite cruelle contre Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros.
« Il a fait l’effort de se lever, s’est approché de moi et je me suis dit : ‘Est‐ce qu’il vient vraiment vers moi ?’ Il s’est approché de moi et, bien sûr, je me suis levée devant lui et il m’a dit : ‘Oh ! C’était vraiment sympa tes interviews pendant 15 jours. J’ai hâte de te voir à Wimbledon.’ J’étais sous le choc qu’après presque six heures de jeu sur le court, il se souvienne encore de moi et fasse l’effort de se lever et de venir me voir. J’aurais cassé tout ce qu’il était possible de casser dans les vestiaires si j’avais perdu une finale de Grand Chelem après avoir eu trois balles de match. Et je n’aurais certainement pas fait l’effort d’aller saluer quelqu’un qui travaillait à la télévision. »
« He is a true example » 👑— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) December 31, 2025
🙌 @bartoli_marion couldn’t believe Jannik Sinner still took time to speak to her after a six‐hour French Open final#BBCTennis #Sinner pic.twitter.com/vaY0DLvlkE
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 08:22