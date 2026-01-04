Au micro de la BBC, Marion Bartoli a souligné l’immense classe de Jannik Sinner, en racon­tant une anec­dote révé­la­trice après sa défaite cruelle contre Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros.

« Il a fait l’ef­fort de se lever, s’est approché de moi et je me suis dit : ‘Est‐ce qu’il vient vrai­ment vers moi ?’ Il s’est approché de moi et, bien sûr, je me suis levée devant lui et il m’a dit : ‘Oh ! C’était vrai­ment sympa tes inter­views pendant 15 jours. J’ai hâte de te voir à Wimbledon.’ J’étais sous le choc qu’a­près presque six heures de jeu sur le court, il se souvienne encore de moi et fasse l’ef­fort de se lever et de venir me voir. J’aurais cassé tout ce qu’il était possible de casser dans les vestiaires si j’avais perdu une finale de Grand Chelem après avoir eu trois balles de match. Et je n’au­rais certai­ne­ment pas fait l’ef­fort d’aller saluer quel­qu’un qui travaillait à la télévision. »