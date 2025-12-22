Invitée à revenir sur l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Marion Bartoli, dans l’émis­sion, « Les Grandes Gueules du Sport », sur RMC Sports, a expliqué que le sujet des matchs exhi­bi­tions disputés par le numéro 1 mondial était au coeur du désac­cord avec les deux parties.

« Le timing inter­roge et inter­pelle énor­mé­ment. Il n’y a personne qui décide de changer d’en­traî­neur un 17 décembre comme ils l’ont fait. Donc ça vaut dire que les deux parties étaient certaines de recom­mencer la saison ensemble et, d’une manière ou d’une autre, cela s’est inter­rompu. Les raisons profondes du désac­cord ne sont pas unique­ment finan­cières. Il y a en fait un problème sur le calen­drier de tour­nois choisi par Carlos Alcaraz et par son entou­rage et, surtout, beau­coup de matchs exhi­bi­tions qui ont été rajoutés, là où Juan Carlos Ferrero n’est pas d’ac­cord avec cela et a dit à Carlos que malgré ses capa­cités muscu­laires excep­tion­nelles, il a tendance à plus se blesser que d’autres joueurs s’il ne fait pas atten­tion à plani­fier des plages de récu­pé­ra­tion et qu’il rajoute exhi­bi­tion après exhi­bi­tion dans la période où il doit s’en­traîner. Par exemple, en décembre, il est parti faire deux exhi­bi­tions aux États‐Unis, il en a une troi­sième programmé avec Jannik Sinner à Séoul le 10 janvier et Juan Carlos Ferrero, par son expé­rience, n’est pas d’ac­cord avec cela. »