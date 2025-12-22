Invitée à revenir sur l’annonce de la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Marion Bartoli, dans l’émission, « Les Grandes Gueules du Sport », sur RMC Sports, a expliqué que le sujet des matchs exhibitions disputés par le numéro 1 mondial était au coeur du désaccord avec les deux parties.
« Le timing interroge et interpelle énormément. Il n’y a personne qui décide de changer d’entraîneur un 17 décembre comme ils l’ont fait. Donc ça vaut dire que les deux parties étaient certaines de recommencer la saison ensemble et, d’une manière ou d’une autre, cela s’est interrompu. Les raisons profondes du désaccord ne sont pas uniquement financières. Il y a en fait un problème sur le calendrier de tournois choisi par Carlos Alcaraz et par son entourage et, surtout, beaucoup de matchs exhibitions qui ont été rajoutés, là où Juan Carlos Ferrero n’est pas d’accord avec cela et a dit à Carlos que malgré ses capacités musculaires exceptionnelles, il a tendance à plus se blesser que d’autres joueurs s’il ne fait pas attention à planifier des plages de récupération et qu’il rajoute exhibition après exhibition dans la période où il doit s’entraîner. Par exemple, en décembre, il est parti faire deux exhibitions aux États‐Unis, il en a une troisième programmé avec Jannik Sinner à Séoul le 10 janvier et Juan Carlos Ferrero, par son expérience, n’est pas d’accord avec cela. »
