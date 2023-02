Ancien 54e mondial et désor­mais redes­cendu au 394e rang mondial, le Roumain Marius Copil, actuel­le­ment engagé sur le Challenger de Rovereto (dur inté­rieur), en Italie, a tenu à pointer du doigt un problème de plus en plus récur­rent : la surface beau­coup trop lente des courts en indoor.

« Les tour­nois en salle sur dur en Europe deviennent plus lents que ceux en exté­rieur sur terre battue », a écrit sur son compte Twitter le fina­liste de l’ATP 500 de Bâle en 2018.

Indoor hard­court tour­na­ments in Europe are beco­ming slower than clay outdoor 🙁 — Marius Copil (@MariusCopil) February 18, 2023

Copil n’est pas le premier joueur du circuit à se plaindre du ralen­tis­se­ment de ces surfaces, en 2020, Pierre‐Hugues Hebert décla­rait quasi­ment la même chose.