Ancien 96e joueur mondial et actuel entraî­neur de Jessica Pegula, Mark Knowles était de passage dans le podcast de Tennis Channel, « Inside‐In Tennis Podcast ». Au cours de cet entre­tien, l’an­cien joueur baha­méen, après lui avoir rendu hommage, a lâché une sacrée infor­ma­tion sur l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

« Vous savez quoi, il est diffi­cile de spéculer sur Novak Djokovic. Je ne pense pas qu’un simple mortel puisse trouver la moti­va­tion de conti­nuer à jouer, mais il le fait. Heureusement pour nous, nous pouvons le voir jouer. Nous voulons voir les plus grands joueurs de tous les temps jouer éter­nel­le­ment. Il défie le temps qui passe, ce que nous aimons tous. Personne n’y est jamais parvenu. Il s’en approche. Il mène un combat contre le temps. D’après ce que j’ai entendu, il n’en­vi­sage pas de mettre un terme à sa carrière et va jouer en 2026 et 2027. Il est donc évident qu’il aime le défi et qu’il croit toujours en lui. »