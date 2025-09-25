Ancien 96e joueur mondial et actuel entraîneur de Jessica Pegula, Mark Knowles était de passage dans le podcast de Tennis Channel, « Inside‐In Tennis Podcast ». Au cours de cet entretien, l’ancien joueur bahaméen, après lui avoir rendu hommage, a lâché une sacrée information sur l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem.
« Vous savez quoi, il est difficile de spéculer sur Novak Djokovic. Je ne pense pas qu’un simple mortel puisse trouver la motivation de continuer à jouer, mais il le fait. Heureusement pour nous, nous pouvons le voir jouer. Nous voulons voir les plus grands joueurs de tous les temps jouer éternellement. Il défie le temps qui passe, ce que nous aimons tous. Personne n’y est jamais parvenu. Il s’en approche. Il mène un combat contre le temps. D’après ce que j’ai entendu, il n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière et va jouer en 2026 et 2027. Il est donc évident qu’il aime le défi et qu’il croit toujours en lui. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 17:40