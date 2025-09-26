AccueilATPMark Knowles, coach de Pegula : "Evidemment que voir jouer Djokovic est...
Mark Knowles, coach de Pegula : « Evidemment que voir jouer Djokovic est un plaisir, mais je ne m’at­tends plus à des exploits de sa part »

Jean Muller
Par Jean Muller

Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Le coach de Jessica Pegula s’est exprimé derniè­re­ment au sujet de Novak Djokovic, il rallie l’opi­nion géné­rale tout en y appor­tant son analyse. 

« Evidemment que voir jouer Djokovic est un plaisir, nous avons de la chance d’as­sister encore à un tel spec­tacle. Mais je ne m’at­tends plus à des exploits de sa part. Sa troi­sième vitesse est toujours meilleure que celle de la plupart des autres. Mais je ne pense pas malheu­reu­se­ment que nous allons le voir passer à la cinquième ou à la sixième’ a expliqué Mark.

Ce que l’on espère tous vrai­ment c’est que Nole va savoir surtout s’ar­rêter à temps pour ne pas faire comme d’autres anciennes stars qui se sont trop obsti­nées à faire durer une carrière qui n’al­lait plus dans le bon sens.

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 10:22

