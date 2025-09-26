Le coach de Jessica Pegula s’est exprimé dernièrement au sujet de Novak Djokovic, il rallie l’opinion générale tout en y apportant son analyse.
« Evidemment que voir jouer Djokovic est un plaisir, nous avons de la chance d’assister encore à un tel spectacle. Mais je ne m’attends plus à des exploits de sa part. Sa troisième vitesse est toujours meilleure que celle de la plupart des autres. Mais je ne pense pas malheureusement que nous allons le voir passer à la cinquième ou à la sixième’ a expliqué Mark.
Ce que l’on espère tous vraiment c’est que Nole va savoir surtout s’arrêter à temps pour ne pas faire comme d’autres anciennes stars qui se sont trop obstinées à faire durer une carrière qui n’allait plus dans le bon sens.
