Tous les spécialistes se posent la question de l’avenir de Joao Fonseca et cela dépend forcément de ses performances.
L’actuel coach d’Emma Raducanu a donc aussi apporté sa pierre à l’édifice. Selon lui, il est clair que Joao a du talent mais il a quand même un petit doute sur son physique.
« On se verra s’il est suffisamment mobile et s’il est capable de frapper la balle avec autant de puissance pendant sept matchs consécutifs dans un tournoi au meilleur des cinq manches, car cela demande une énergie incroyable. Cela risque de l’épuiser. On n’a pas encore vu ce genre de parcours en profondeur dans un tournoi du Grand Chelem. Il reste encore quelques inconnues. Mais si l’on parle de pur potentiel, je dirais qu’il figure largement dans le top 10 », a déclaré le Britannique lors de son passage sur le podcast de Tennis Channel, Big T.
Publié le mardi 17 mars 2026 à 09:50