Tous les spécia­listes se posent la ques­tion de l’avenir de Joao Fonseca et cela dépend forcé­ment de ses performances.

L’actuel coach d’Emma Raducanu a donc aussi apporté sa pierre à l’édi­fice. Selon lui, il est clair que Joao a du talent mais il a quand même un petit doute sur son physique.

« On se verra s’il est suffi­sam­ment mobile et s’il est capable de frapper la balle avec autant de puis­sance pendant sept matchs consé­cu­tifs dans un tournoi au meilleur des cinq manches, car cela demande une énergie incroyable. Cela risque de l’épuiser. On n’a pas encore vu ce genre de parcours en profon­deur dans un tournoi du Grand Chelem. Il reste encore quelques incon­nues. Mais si l’on parle de pur poten­tiel, je dirais qu’il figure large­ment dans le top 10 », a déclaré le Britannique lors de son passage sur le podcast de Tennis Channel, Big T.