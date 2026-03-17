Tous les spécialistes se posent la question de l’avenir de Joao Fonseca et cela dépend forcément de ses performances.
L’actuel coach d’Emma Raducanu a donc aussi apporté sa pierre à l’édifice.
Selon lui, il est clair que Joao a du talent mais il a quand même un petit doute sur son « physique »
« On se demandera s’il est suffisamment mobile et s’il est capable de frapper la balle avec autant de puissance que lui pendant sept matchs consécutifs dans une série au meilleur des cinq manches, car cela demande une énergie incroyable. Cela risque de l’épuiser. On n’a pas encore vu ce genre de parcours en profondeur dans un tournoi du Grand Chelem.Il reste encore quelques inconnues. Mais si l’on parle de pur potentiel, je dirais qu’il figure largement dans le top 10 »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 09:50