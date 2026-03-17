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Mark Pechey sur Fonseca : « On se deman­dera s’il est suffi­sam­ment mobile et s’il est capable de frapper la balle avec autant de puis­sance que lui pendant sept matchs consé­cu­tifs dans une série au meilleur des cinq manches »

Par
Jean Muller
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Tous les spécia­listes se posent la ques­tion de l’avenir de Joao Fonseca et cela dépend forcé­ment de ses performances. 

L’actuel coach d’Emma Raducanu a donc aussi apporté sa pierre à l’édifice. 

Selon lui, il est clair que Joao a du talent mais il a quand même un petit doute sur son « physique »

« On se deman­dera s’il est suffi­sam­ment mobile et s’il est capable de frapper la balle avec autant de puis­sance que lui pendant sept matchs consé­cu­tifs dans une série au meilleur des cinq manches, car cela demande une énergie incroyable. Cela risque de l’épuiser. On n’a pas encore vu ce genre de parcours en profon­deur dans un tournoi du Grand Chelem.Il reste encore quelques incon­nues. Mais si l’on parle de pur poten­tiel, je dirais qu’il figure large­ment dans le top 10 »

Publié le mardi 17 mars 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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