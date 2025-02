Au lieu de s’in­surger, comme la plupart de ses collègues, contre l’ac­cord à l’amiable trouvé entre Jannik Sinner et l’Agence Mondiale Antidopage sur une suspen­sion de trois mois, l’an­cien 80e joueur mondial, Mark Petchey, a surtout tenu à insister sur la teneur des réac­tions suite à cette annonce.

Selon lui, même si le numéro 1 mondial ne manquera aucun tournoi du Grand Chelem durant cette période, c’est tout sauf négli­geable et cela montre égale­ment un certain secta­risme dans la manière de consommer le tennis.

4 Master 1000 events missed and many saying “it’s a meanin­gless” part of the season, is so on brand and why tennis suffers to attract a new audience.



If current fans think it’s not meaningful, why would new fans watch.