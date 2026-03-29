Dans le dernier épisode du podcast, Big T, sur Tennis Channel, Mark Petchey et Andrea Petkovic ont eu une discussion intéressante à propos de Carlos Alcaraz et du Masters 1000 de Miami, tournoi sur lequel le numéro 1 mondial s’est incliné il y a quelques jours au troisième tour et qu’il a remporté une seule fois, en 2022.
Alors que l’ancien joueur britannique expliquait que l’évènement floridien était peut‐être le plus dur à remporter pour l’Espagnol à cause de sa position dans le calendrier, l’ex‐9e joueuse mondiale est allée dans son sens.
« Honnêtement, et même s’il est évident qu’il a déjà gagné ici auparavant, c’est peut‐être le tournoi qu’il ne remportera plus jamais, simplement à cause du calendrier », a déclaré Petchey avant la confirmation de Parkovic. « Alcaraz sera toujours plus performant à Indian Wells, et son jeu s’adapte mieux à ce tournoi car son puissant coup droit y est vraiment mis en valeur. Donc, s’il gagne à Indian Wells ou va loin dans le tournoi, il doit ensuite venir à Miami alors qu’il est déjà fatigué. C’est pour cela qu’il est si difficile de remporter le Sunshine Double. Et c’est désormais encore plus difficile qu’auparavant. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 14:18