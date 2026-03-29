Dans le dernier épisode du podcast, Big T, sur Tennis Channel, Mark Petchey et Andrea Petkovic ont eu une discus­sion inté­res­sante à propos de Carlos Alcaraz et du Masters 1000 de Miami, tournoi sur lequel le numéro 1 mondial s’est incliné il y a quelques jours au troi­sième tour et qu’il a remporté une seule fois, en 2022.

Alors que l’an­cien joueur britan­nique expli­quait que l’évè­ne­ment flori­dien était peut‐être le plus dur à remporter pour l’Espagnol à cause de sa posi­tion dans le calen­drier, l’ex‐9e joueuse mondiale est allée dans son sens.

« Honnêtement, et même s’il est évident qu’il a déjà gagné ici aupa­ra­vant, c’est peut‐être le tournoi qu’il ne rempor­tera plus jamais, simple­ment à cause du calen­drier », a déclaré Petchey avant la confir­ma­tion de Parkovic. « Alcaraz sera toujours plus perfor­mant à Indian Wells, et son jeu s’adapte mieux à ce tournoi car son puis­sant coup droit y est vrai­ment mis en valeur. Donc, s’il gagne à Indian Wells ou va loin dans le tournoi, il doit ensuite venir à Miami alors qu’il est déjà fatigué. C’est pour cela qu’il est si diffi­cile de remporter le Sunshine Double. Et c’est désor­mais encore plus diffi­cile qu’auparavant. »