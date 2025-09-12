Ancien 80e mondial et désor­mais consul­tant pour plusieurs médias britan­niques, Mark Petchey est revenu sur le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open. Et le Britannique n’a pas hésiter à comparer le joueur espa­gnol avec la légende du basket‐ball, Michael Jordan.

« Carlos possède ce petit plus qui fait que même ceux qui ne s’in­té­ressent pas forcé­ment au tennis veulent le voir jouer. Dans toute période faste d’un sport, il y a toujours une star emblé­ma­tique qui incarne cette époque. C’était le cas avec Jordan. C’est le cas aujourd’hui avec Carlos. »