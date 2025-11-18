Consultant pour Tennis Channel durant le Masters de Turin, l’ancien joueur britannique, Mark Petchey, a été invité à designer le prochain vainqueur en Grand Chelem chez les hommes, à l’exception de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et contrairement à Jim Courier, qui mise sur Jack Draper, Mark a jété son dévolu sur l’homme en forme de ces derniers mois : Félix Auger‐Aliassime.
« Je vais choisir Félix Auger‐Aliassime. J’adore sa façon de jouer, je sais qu’il a joué sous un toit ces deux derniers mois, ce qui brouille peut‐être un peu mon jugement. Mais les quatre tournois du Grand Chelem ont désormais des toits, il pourrait donc avoir le luxe de jouer sous un toit. J’aime la façon dont il a mûri au cours des trois ou quatre derniers mois, j’aime la façon dont il a joué à l’US Open et il dispose d’armes redoutables. Quand je regarde Jannik et Carlos, je me dis que si vous n’avez pas une puissance de frappe suffisante, ils vous battront à chaque fois. »
