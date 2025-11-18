Consultant pour Tennis Channel durant le Masters de Turin, l’ancien joueur britan­nique, Mark Petchey, a été invité à desi­gner le prochain vain­queur en Grand Chelem chez les hommes, à l’exception de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et contrai­re­ment à Jim Courier, qui mise sur Jack Draper, Mark a jété son dévolu sur l’homme en forme de ces derniers mois : Félix Auger‐Aliassime.

« Je vais choisir Félix Auger‐Aliassime. J’adore sa façon de jouer, je sais qu’il a joué sous un toit ces deux derniers mois, ce qui brouille peut‐être un peu mon juge­ment. Mais les quatre tour­nois du Grand Chelem ont désor­mais des toits, il pour­rait donc avoir le luxe de jouer sous un toit. J’aime la façon dont il a mûri au cours des trois ou quatre derniers mois, j’aime la façon dont il a joué à l’US Open et il dispose d’armes redou­tables. Quand je regarde Jannik et Carlos, je me dis que si vous n’avez pas une puis­sance de frappe suffi­sante, ils vous battront à chaque fois. »