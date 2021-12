Mark Petchey, ancien 80e mondial, ex‐entraîneur d’Andy Murray, et désor­mais commen­ta­teur, a voulu souli­gner un aspect trop peu évoqué de la carrière de Roger Federer. Sa charge de travail à l’entraînement, combinée à un sérieux à toute épreuve. Pour le Britannique, le maestro prouve qu’un immense talent ne suffit pas pour atteindre le sommet s’il n’est pas exploité.

« En obser­vant Roger Federer s’en­traîner au quoti­dien et en regar­dant le travail acharné que Federer fournit, je n’ai remarqué aucune minute d’entraînement plus légère. J’ai regardé cela et j’ai compris pour­quoi il a connu une telle longé­vité et pour­quoi il a été si grand. Il m’a montré qu’il n’y avait pas de raccourci vers le succès ultime. C’est juste un volume de travail acharné et intel­li­gent », a analysé un Mark Petchey admi­ratif, dans le podcast de l’ATP Tennis Radio.