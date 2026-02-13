Après avoir expliqué que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner jouaient à un niveau supérieur à celui pratiqué par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic et que le niveau du Top 10 actuel était également meilleur qu’à l’époque du fameux Big 3, Patrick Mouratoglou s’est attiré les foudres de la sphère tennistique.
Alors que Jo‐Wilfried Tsonga, Rafael Nadal et Boris Becker ont tous les trois réagi à leur manière, c’est cette fois au tour de l’ancien 80e joueur mondial, Mark Petchey, d’exprimer son désaccord lors de son passage sur le podcast de Tennis Channel, Big T.
« Tous les joueurs qui étaient derrière Federer, Nadal et Djokovic comme Tomas Berdych, Grigor Dimitrov s’amélioraient clairement parce qu’ils devaient affronter ces gars‐là chaque semaine. Je dirais donc qu’à l’époque, le top 20 était bien meilleur que le top 20 actuel. Car en gros, cela signifie qu’il y a deux joueurs qui sont excellents (Alcaraz et Sinner), et que tous les autres sont loin derrière eux. En réalité, cet argument ne rend pas vraiment service au tennis, et je ne pense pas non plus qu’il soit correct. Il n’y a pas vraiment de moyen de le mesurer. Mais après avoir regardé presque tous les matchs du Big Four… Je regarde Carlos et Jannik jouer, et il ne fait aucun doute pour moi que ce que je regardais à l’époque était tout aussi bon, voire supérieur, à ce que nous regardons aujourd’hui. C’est un piètre argument. »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 13:43