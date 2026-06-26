Ancien 80e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour diffé­rents médias outre‐Manche, Mark Petchey a accordé une inter­view à Express Sport dans laquelle il a évoqué les grandes riva­lités et amitiés du tennis. Et forcé­ment, il a été ques­tion de Roger Federer et Rafael Nadal.

« Je ne pense pas qu’aucun de mes rivaux au fil des ans ait été comme un ami. Oui, Roger et Rafa sont amis aujourd’hui, mais ne venez pas me dire qu’ils l’étaient (quand ils jouaient) : je les ai vus tels qu’ils étaient lors de la finale de Rome en 2006 ; ces gars‐là se volaient mutuel­le­ment leurs rêves. Le respect est immense, ils s’apprécient beau­coup aujourd’hui, ils comprennent parfai­te­ment cette riva­lité et ce qu’elle a repré­senté pour le sport et pour chacun d’entre eux, et ils seront liés à jamais, mais dans le feu de l’action, rester cordial relève déjà d’un bel effort, car on veut battre le gars de l’autre côté du court de toutes ses forces. »