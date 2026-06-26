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Mark Petchey : « Ne venez pas me dire que Roger Federer et Rafael Nadal étaient amis quand ils jouaient »

Par
Thomas S
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Ancien 80e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour diffé­rents médias outre‐Manche, Mark Petchey a accordé une inter­view à Express Sport dans laquelle il a évoqué les grandes riva­lités et amitiés du tennis. Et forcé­ment, il a été ques­tion de Roger Federer et Rafael Nadal. 

« Je ne pense pas qu’aucun de mes rivaux au fil des ans ait été comme un ami. Oui, Roger et Rafa sont amis aujourd’hui, mais ne venez pas me dire qu’ils l’étaient (quand ils jouaient) : je les ai vus tels qu’ils étaient lors de la finale de Rome en 2006 ; ces gars‐là se volaient mutuel­le­ment leurs rêves. Le respect est immense, ils s’apprécient beau­coup aujourd’hui, ils comprennent parfai­te­ment cette riva­lité et ce qu’elle a repré­senté pour le sport et pour chacun d’entre eux, et ils seront liés à jamais, mais dans le feu de l’action, rester cordial relève déjà d’un bel effort, car on veut battre le gars de l’autre côté du court de toutes ses forces. »

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 15:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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