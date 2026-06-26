Ancien 80e joueur mondial et désormais consultant pour différents médias outre‐Manche, Mark Petchey a accordé une interview à Express Sport dans laquelle il a évoqué les grandes rivalités et amitiés du tennis. Et forcément, il a été question de Roger Federer et Rafael Nadal.
« Je ne pense pas qu’aucun de mes rivaux au fil des ans ait été comme un ami. Oui, Roger et Rafa sont amis aujourd’hui, mais ne venez pas me dire qu’ils l’étaient (quand ils jouaient) : je les ai vus tels qu’ils étaient lors de la finale de Rome en 2006 ; ces gars‐là se volaient mutuellement leurs rêves. Le respect est immense, ils s’apprécient beaucoup aujourd’hui, ils comprennent parfaitement cette rivalité et ce qu’elle a représenté pour le sport et pour chacun d’entre eux, et ils seront liés à jamais, mais dans le feu de l’action, rester cordial relève déjà d’un bel effort, car on veut battre le gars de l’autre côté du court de toutes ses forces. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 15:13