Alors qu’Aneke Rune s’est permis de criti­quer dure­ment et publi­que­ment l’ATP suite à la bles­sure de son fils, Holger, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, l’an­cien joueur britan­nique et 80e mondial, Mark Petchey, n’a pas hésité à lui répondre, sans la citer, via son compte Twitter.

Selon lui, c’est une atti­tude tota­le­ment contre‐productive.

Players/team members fire­bom­bing their own tour publicly is a bad, if not suicidal, commer­cial stra­tegy.



People that love tennis will watch tennis. People who don’t love tennis, won’t watch a sport where multi‐millionaires moan. It’s a turn off. Most would happily embrace the… — Mark Petchey (@_markpetchey) October 21, 2025

« Les joueurs/membres d’équipe qui critiquent publi­que­ment leur propre circuit adoptent une stra­tégie commer­ciale néfaste, voire suici­daire. Les amateurs de tennis regar­de­ront le tennis. Ceux qui n’aiment pas le tennis ne regar­de­ront pas un sport où des multi­mil­lion­naires se plaignent. C’est rebu­tant. La plupart accep­te­raient volon­tiers le rythme effréné qui est actuel­le­ment critiqué. On ne peut pas déve­lopper ce sport en lançant des grenades dans la presse. Sinner a manqué trois mois du circuit, quatre Masters 1000 et il est deuxième au clas­se­ment de la Race. En réalité, vous avez le choix de décider à quelle fréquence vous voulez jouer. Vous perdez simple­ment une part des bonus. Vu sous cet angle, vous n’êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. »