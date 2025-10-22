AccueilATPMark Petchey répond à Aneke Rune, mère d'Holger : "Les joueurs ou...
ATP

Mark Petchey répond à Aneke Rune, mère d’Holger : « Les joueurs ou membres d’équipe qui critiquent publi­que­ment leur propre circuit adoptent une stra­tégie commer­ciale néfaste, voire suici­daire. Ceux qui n’aiment pas le tennis ne regar­de­ront pas un sport où des multi­mil­lion­naires se plaignent »

Thomas S
Par Thomas S

-

45

Alors qu’Aneke Rune s’est permis de criti­quer dure­ment et publi­que­ment l’ATP suite à la bles­sure de son fils, Holger, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, l’an­cien joueur britan­nique et 80e mondial, Mark Petchey, n’a pas hésité à lui répondre, sans la citer, via son compte Twitter. 

Selon lui, c’est une atti­tude tota­le­ment contre‐productive. 

« Les joueurs/membres d’équipe qui critiquent publi­que­ment leur propre circuit adoptent une stra­tégie commer­ciale néfaste, voire suici­daire. Les amateurs de tennis regar­de­ront le tennis. Ceux qui n’aiment pas le tennis ne regar­de­ront pas un sport où des multi­mil­lion­naires se plaignent. C’est rebu­tant. La plupart accep­te­raient volon­tiers le rythme effréné qui est actuel­le­ment critiqué. On ne peut pas déve­lopper ce sport en lançant des grenades dans la presse. Sinner a manqué trois mois du circuit, quatre Masters 1000 et il est deuxième au clas­se­ment de la Race. En réalité, vous avez le choix de décider à quelle fréquence vous voulez jouer. Vous perdez simple­ment une part des bonus. Vu sous cet angle, vous n’êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. »

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 15:10

Article précédent
Ben Shelton, sur sa visite de Bâle en Federer Express : « J’ai demandé au guide touris­tique : ‘Roger est‐il la plus grande célé­brité en Suisse ?’. Il m’a répondu : ‘bien sûr’, et j’ai demandé, ‘qui est le numéro deux ?’. Il m’a répondu : ‘personne’  »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.