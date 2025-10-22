Alors qu’Aneke Rune s’est permis de critiquer durement et publiquement l’ATP suite à la blessure de son fils, Holger, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, l’ancien joueur britannique et 80e mondial, Mark Petchey, n’a pas hésité à lui répondre, sans la citer, via son compte Twitter.
Selon lui, c’est une attitude totalement contre‐productive.
Players/team members firebombing their own tour publicly is a bad, if not suicidal, commercial strategy.— Mark Petchey (@_markpetchey) October 21, 2025
People that love tennis will watch tennis. People who don’t love tennis, won’t watch a sport where multi‐millionaires moan. It’s a turn off. Most would happily embrace the…
« Les joueurs/membres d’équipe qui critiquent publiquement leur propre circuit adoptent une stratégie commerciale néfaste, voire suicidaire. Les amateurs de tennis regarderont le tennis. Ceux qui n’aiment pas le tennis ne regarderont pas un sport où des multimillionnaires se plaignent. C’est rebutant. La plupart accepteraient volontiers le rythme effréné qui est actuellement critiqué. On ne peut pas développer ce sport en lançant des grenades dans la presse. Sinner a manqué trois mois du circuit, quatre Masters 1000 et il est deuxième au classement de la Race. En réalité, vous avez le choix de décider à quelle fréquence vous voulez jouer. Vous perdez simplement une part des bonus. Vu sous cet angle, vous n’êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 15:10