Mark Petchey, ancien 80e mondial, ex‐entraîneur d’Andy Murray, et désor­mais consul­tant, a souhaité revenir sur la finale de Wimbledon dimanche dernier entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. Au cours du AO show podcast, le Britannique a insisté sur la force mentale de l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.

« Il fait preuve d’une incroyable force mentale au fil des ans et a encore réussi à revenir d’un set. Alors que d’autres auraient paniqué, et il n’a pas tremblé une seule fois, surtout face à ces énormes services de Nick, vous savez que ce n’est pas facile. Je sais que Novak est le meilleur relan­ceur que nous ayons jamais eu, mais avoir la capa­cité de ne pas pani­quer et d’at­tendre que Nick commence à s’in­quiéter si sa chance s’en­vole, c’est encore un hommage à quel­qu’un comme Novak, qui avait aussi des pres­sions différentes. »