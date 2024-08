Ancien 80e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour la télé­vi­sion britan­nique, Mark Petchey est revenu sur le sacre de Novak Djokovic lors des Jeux Olympiques de Paris. Et selon lui, c’est tout simple­ment sa plus grande réussite.

« Il n’est pas seule­ment un joueur de tennis phéno­ménal – ce qu’il est bien sûr, car on ne peut pas être grand sans être un joueur phéno­ménal. Vous ne pouvez pas être seule­ment un géant mental, vous ne pouvez pas être seule­ment une bête physique, vous devez aussi être un joueur de tennis extra­or­di­naire. Personnellement, je pense que ce que Novak a fait lors des JO est sa plus grande réus­site. Je sais que ‘répéter’ est la chose la plus diffi­cile dans le sport, ce n’est pas facile – cela montre son carac­tère. Mais en reve­nant cinq fois aux Jeux, en voulant gagner, en voulant tout accom­plir dans le sport, il a gravi tous les sommets. »