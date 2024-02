Invité à s’ex­primer sur la colla­bo­ra­tion écourtée et manquée entre Holger Rune et Boris Becker, l’an­cien 70e joueur mondial, Mark Petchey, a expliqué qu’il ne croyait pas à la version de l’en­traî­neur alle­mand selon laquelle il n’avait pas assez de temps à consa­crer au Danois en raison d’autres obli­ga­tions, profes­sion­nelles et privées.

« Concernant Holger Rune, c’est tout simple­ment bizarre. Boris Becker n’a même pas pu se rendre en Australie pour des raisons connues (suite à sa condam­na­tion pour fraude fiscale en 2022, ndlr). Je ne comprends pas vrai­ment ce qui s’est passé. Ce n’était certai­ne­ment pas le moment, soyons honnêtes. Dire que Boris n’avait pas assez de temps à lui consa­crer est un mythe. Cela n’a tout simple­ment pas marché et Holger doit main­te­nant trouver une solution. »