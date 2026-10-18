Alors que Carlos Alcaraz a récem­ment décidé d’en remettre une couche au sujet du calen­drier et de son rythme effréné, certains n’ont pas hésité à criti­quer publi­que­ment l’Espagnol pour des prises de posi­tions jugées hypo­crite étant donné qu’il parti­cipe régu­liè­re­ment à des exhi­bi­tions, notam­ment pendant l’in­ter­saison, au mois de décembre.

Et si l’an­cien 8e joueur mondial, Mark Philippoussis, inter­rogé par nos confrères de Clay, ne va pas aussi loin, on sent bien qu’il a quand même envie de faire passer un message au septuple vain­queur en Grand Chelem.

« Vous voyez, Federer, Nadal et Djokovic refu­saient (les exhi­bi­tions) parce qu’ils avaient une vision plus large, à savoir les tour­nois du Grand Chelem. Alors, à un moment donné, on en arrive là et on se dit : ‘Je vais refuser cette garantie à six chiffres parce que c’est mon objectif’. Personne ne vous met un pistolet sur la tempe pour vous obliger à jouer toutes ces semaines. On peut toujours dire non. Au tennis, on sait tous qu’il n’y a pas de trêve hiver­nale, et c’est très diffi­cile de trouver un équi­libre dans le calen­drier. Il faut voir ce qui est le mieux pour soi. Mais en même temps, il y a beau­coup d’argent en jeu. Les semaines où ils pour­raient se reposer sont géné­ra­le­ment celles où ils gagnent beau­coup d’argent grâce aux tour­nois exhi­bi­tions. Ils veulent donc ces semaines de repos, mais comme ils sont très bien payés pour disputer ces tour­nois, ils ne disent pas non. C’est à eux de décider. »