Alors que Carlos Alcaraz a récemment décidé d’en remettre une couche au sujet du calendrier et de son rythme effréné, certains n’ont pas hésité à critiquer publiquement l’Espagnol pour des prises de positions jugées hypocrite étant donné qu’il participe régulièrement à des exhibitions, notamment pendant l’intersaison, au mois de décembre.
Et si l’ancien 8e joueur mondial, Mark Philippoussis, interrogé par nos confrères de Clay, ne va pas aussi loin, on sent bien qu’il a quand même envie de faire passer un message au septuple vainqueur en Grand Chelem.
« Vous voyez, Federer, Nadal et Djokovic refusaient (les exhibitions) parce qu’ils avaient une vision plus large, à savoir les tournois du Grand Chelem. Alors, à un moment donné, on en arrive là et on se dit : ‘Je vais refuser cette garantie à six chiffres parce que c’est mon objectif’. Personne ne vous met un pistolet sur la tempe pour vous obliger à jouer toutes ces semaines. On peut toujours dire non. Au tennis, on sait tous qu’il n’y a pas de trêve hivernale, et c’est très difficile de trouver un équilibre dans le calendrier. Il faut voir ce qui est le mieux pour soi. Mais en même temps, il y a beaucoup d’argent en jeu. Les semaines où ils pourraient se reposer sont généralement celles où ils gagnent beaucoup d’argent grâce aux tournois exhibitions. Ils veulent donc ces semaines de repos, mais comme ils sont très bien payés pour disputer ces tournois, ils ne disent pas non. C’est à eux de décider. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 10:10