Alors que Nick Kyrgios n’a toujours pas reçu d’in­vi­ta­tion pour l’Open d’Australie qui doit débuter dans trois semaines (du 18 janvier au 1er février), certains de ses compa­triotes ont été invités à se prononcer sur son cas qui divise toujours autant.

Interrogé à ce sujet par le Daily Mail, l’an­cien 8e mondial, Mark Philippoussis, n’a pas hésité à dire le fond de sa pensée.

« S’il peut jouer à 100 % et qu’il perd, ce n’est pas grave, mais s’il obtient une wild card et qu’il n’est pas en bonne forme physique, cela ne donne pas une bonne image du tournoi ni du joueur lui‐même. Je ne sais pas ce qu’il veut faire de sa carrière ni s’il veut la prendre au sérieux. L’année dernière et il y a deux ans, il ne pouvait même pas bouger. Si vous avez un jeune Australien qui a envie de progresser et que vous lui donnez une chance… Je pense qu’ils peuvent attendre jusqu’au dernier moment et voir s’il est en forme. »