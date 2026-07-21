Ancien 8e joueur mondial et double fina­liste en Grand Chelem, Mark Philippoussis a pris la parole lors d’une inter­view accordée à Tennis365.

Il s’est exprimé sur la bles­sure au poignet droit de Carlos Alcaraz, absent depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril dernier et d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 du Canada début août.

« Écoutez, j’espère qu’il reviendra en bonne santé. Le monde du tennis a besoin de lui. J’adore le regarder jouer, il est incroyable pour ce sport. Et j’espère simple­ment qu’il pourra se réta­blir. Bien sûr, c’est quelqu’un qui ne va pas préci­piter les choses. Quand il s’agit du poignet, c’est compliqué. Je suis donc sûr qu’il fait tout ce qu’il peut, et j’espère qu’il pourra revenir bientôt. »