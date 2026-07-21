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Mark Philippoussis sur la bles­sure d’Alcaraz : « Le poignet, c’est délicat, et Carlos est quel­qu’un qui ne préci­pi­tera pas les choses »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien 8e joueur mondial et double fina­liste en Grand Chelem, Mark Philippoussis a pris la parole lors d’une inter­view accordée à Tennis365.

Il s’est exprimé sur la bles­sure au poignet droit de Carlos Alcaraz, absent depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril dernier et d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 du Canada début août. 

« Écoutez, j’espère qu’il reviendra en bonne santé. Le monde du tennis a besoin de lui. J’adore le regarder jouer, il est incroyable pour ce sport. Et j’espère simple­ment qu’il pourra se réta­blir. Bien sûr, c’est quelqu’un qui ne va pas préci­piter les choses. Quand il s’agit du poignet, c’est compliqué. Je suis donc sûr qu’il fait tout ce qu’il peut, et j’espère qu’il pourra revenir bientôt. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 12:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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