Ancien 8e joueur mondial et double finaliste en Grand Chelem, Mark Philippoussis a pris la parole lors d’une interview accordée à Tennis365.
Il s’est exprimé sur la blessure au poignet droit de Carlos Alcaraz, absent depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril dernier et d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 du Canada début août.
« Écoutez, j’espère qu’il reviendra en bonne santé. Le monde du tennis a besoin de lui. J’adore le regarder jouer, il est incroyable pour ce sport. Et j’espère simplement qu’il pourra se rétablir. Bien sûr, c’est quelqu’un qui ne va pas précipiter les choses. Quand il s’agit du poignet, c’est compliqué. Je suis donc sûr qu’il fait tout ce qu’il peut, et j’espère qu’il pourra revenir bientôt. »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 12:09