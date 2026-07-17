Ancien 8e joueur mondial et double finaliste en Grand Chelem, Mark Philippoussis continue de suivre attentivement l’actualité de son sport.
Récemment interrogé par nos confrères de Tennis 365, l’Australien s’est montré très élogieux à propos de longévité exceptionnelle de Novak Djokovic.
« Écoutez, à l’époque où je jouais — j’ai malheureusement dû arrêter à 29 ans à cause de blessures — mais à l’époque, je pense qu’à 31 ou 32 ans, on est en quelque sorte… c’était difficile de jouer à 32 ans. Les choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué, ne serait‐ce qu’au niveau de la technologie, de la compréhension du corps, ce qui permet tout simplement de prolonger la carrière des joueurs. Par exemple, en adoptant une bonne alimentation. Mais c’est incroyable ce que fait Djokovic. Il y a le professionnalisme, et lui, il le porte à un tout autre niveau. C’est un peu comme LeBron James, c’est la même chose, et Tom Brady aussi d’ailleurs : ils continuent de jouer au plus haut niveau à un âge où la plupart des joueurs ont déjà pris leur retraite. En tant que fans, et si vous aimez le tennis, nous devons prendre du recul, apprécier ce moment et simplement profiter de le voir jouer tant que nous le pouvons. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 17:21