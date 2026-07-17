Ancien 8e joueur mondial et double fina­liste en Grand Chelem, Mark Philippoussis continue de suivre atten­ti­ve­ment l’ac­tua­lité de son sport.

Récemment inter­rogé par nos confrères de Tennis 365, l’Australien s’est montré très élogieux à propos de longé­vité excep­tion­nelle de Novak Djokovic.

« Écoutez, à l’époque où je jouais — j’ai malheu­reu­se­ment dû arrêter à 29 ans à cause de bles­sures — mais à l’époque, je pense qu’à 31 ou 32 ans, on est en quelque sorte… c’était diffi­cile de jouer à 32 ans. Les choses ont changé, beau­coup de choses ont évolué, ne serait‐ce qu’au niveau de la tech­no­logie, de la compré­hen­sion du corps, ce qui permet tout simple­ment de prolonger la carrière des joueurs. Par exemple, en adop­tant une bonne alimen­ta­tion. Mais c’est incroyable ce que fait Djokovic. Il y a le profes­sion­na­lisme, et lui, il le porte à un tout autre niveau. C’est un peu comme LeBron James, c’est la même chose, et Tom Brady aussi d’ailleurs : ils conti­nuent de jouer au plus haut niveau à un âge où la plupart des joueurs ont déjà pris leur retraite. En tant que fans, et si vous aimez le tennis, nous devons prendre du recul, appré­cier ce moment et simple­ment profiter de le voir jouer tant que nous le pouvons. »