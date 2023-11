Âgé de 25 ans et grand frère adoptif de Jannik, Mark Sinner a récem­ment accordé une inter­view au quoti­dien italien Alto Adige. Interrogé sur la nature de sa rela­tion avec son petit frère, Mark a notam­ment révélé qu’il était parvenu pendant un certain temps à riva­liser avec lui sur un court de tennis.

« Quelle est la nature de notre rela­tion ? Normale, j’ima­gine, comme celle de la plupart des frères et sœurs. Nous nous dispu­tions souvent, mais nous nous récon­ci­lions rapi­de­ment. Nous jouions au tennis, j’es­sayais au moins. Pendant quelques années, j’ai réussi à le suivre, puis il a pris son envol et il était impos­sible d’échanger. Sur le court, comme en dehors, il a toujours été un garçon très calme. Comme papa et maman après tout. »