L’attitude Nick Kyrgios ne fait pas l’una­ni­mité même auprès de ses compa­triotes. L’ancien joueur Mark Woodforde s’est donc exprimé pour expli­quer qu’il aime­rait que l’on clôt le chapitre pour passer à autre chose.

« Nick Kyrgios devra rapi­de­ment obtenir des résul­tats, ce qui ne sera pas facile car de nombreux joueurs du circuit se lèche­ront les babines à l’idée de jouer contre lui et de le faire tomber. J’espère qu’il sera prêt pour l’Open d’Australie et qu’il y aura beau­coup d’at­ten­tion autour de Kygrios, surtout quand Jannik Sinner se présen­tera. C’est assez coura­geux de faire de telles décla­ra­tions, mais nous ne savons pas comment il va se comporter puis­qu’il a été éloigné du tennis pendant si long­temps. J’espère qu’il pourra revenir et laisser sa raquette parler sur le court au lieu de faire de grands commentaires »