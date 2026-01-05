Lauréat de 12 tournois du Grand Chelem en double et ancien 19e mondial en simple, Mark Woodforde s’est exprimé chez nos confrères de Tennis 365 sur la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
Et pour l’Australien, la pression est désormais très forte sur les épaules du numéro 1 mondial.
« Il y a actuellement un astérisque à côté du nom de Carlos Alcaraz. Tous les regards seront tournés vers lui dès son arrivée en Australie pour voir comment il se débrouillera sans Ferrero à ses côtés. Rien n’a changé pour Sinner. La situation au niveau de l’entraînement est toujours très solide et, en tant que double tenant du titre, il semble bien parti pour 2026. Quant à Alcaraz, il ne nous reste plus qu’à attendre de voir comment il va gérer la situation. »
