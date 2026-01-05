Lauréat de 12 tour­nois du Grand Chelem en double et ancien 19e mondial en simple, Mark Woodforde s’est exprimé chez nos confrères de Tennis 365 sur la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

Et pour l’Australien, la pres­sion est désor­mais très forte sur les épaules du numéro 1 mondial.

« Il y a actuel­le­ment un asté­risque à côté du nom de Carlos Alcaraz. Tous les regards seront tournés vers lui dès son arrivée en Australie pour voir comment il se débrouillera sans Ferrero à ses côtés. Rien n’a changé pour Sinner. La situa­tion au niveau de l’en­traî­ne­ment est toujours très solide et, en tant que double tenant du titre, il semble bien parti pour 2026. Quant à Alcaraz, il ne nous reste plus qu’à attendre de voir comment il va gérer la situation. »