Récemment inter­rogé par Tennis 365, l’an­cien numéro 1 mondial en double et 19e en simple, Mark Woodforde, s’est exprimé sur l’af­faire de dopage impli­quant Jannik Sinner. Et pour l’Australien, une suspen­sion n’est clai­re­ment pas à exclure.

« Il a fait un travail remar­quable la saison dernière, mais cela ne va pas devenir plus facile pour lui main­te­nant avec le processus d’appel qui approche. On parle déjà beau­coup de ce qui va se passer ensuite dans cette histoire, mais il est possible qu’une sorte de suspen­sion soit à venir. Il a déjà franchi une étape du processus et il a été capable de compar­ti­menter les problèmes qui se sont produits en dehors du terrain et de garder la tête basse. »