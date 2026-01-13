Lauréat de 12 tournois du Grand Chelem en double et ancien 19e mondial en simple, Mark Woodforde a donné une interview à Tennis365 dans laquelle il a partagé un avis inquiétant sur Novak Djokovic.
« Mon opinion est que s’il n’obtient pas un bon résultat à l’Open d’Australie, je ne serais pas surpris qu’il mette un terme à sa carrière. Je pense que le processus de vieillissement rattrape malheureusement Novak. Il s’accélère à mesure que nous vieillissons. Je pense que l’Open d’Australie va être vraiment déterminant pour lui et pour savoir si nous verrons le reste de Novak Djokovic en 2026. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 12:13