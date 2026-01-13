Lauréat de 12 tour­nois du Grand Chelem en double et ancien 19e mondial en simple, Mark Woodforde a donné une inter­view à Tennis365 dans laquelle il a partagé un avis inquié­tant sur Novak Djokovic.

« Mon opinion est que s’il n’ob­tient pas un bon résultat à l’Open d’Australie, je ne serais pas surpris qu’il mette un terme à sa carrière. Je pense que le processus de vieillis­se­ment rattrape malheu­reu­se­ment Novak. Il s’ac­cé­lère à mesure que nous vieillis­sons. Je pense que l’Open d’Australie va être vrai­ment déter­mi­nant pour lui et pour savoir si nous verrons le reste de Novak Djokovic en 2026. »