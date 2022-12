Absent du circuit depuis bientôt un an et demi et une défaite au premier tour du tournoi d’Atlanta, Milos Raonic devrait selon norma­le­ment revenir en compé­ti­tion au cours du premier trimestre 2023. C’est en tout cas ce qu’a déclaré son entraî­neur, Marko Tudor, à nos confrères slovènes de SportKlub.

« Début 2021, il ressen­tait déjà des douleurs au niveau du talon d’Achille, il ne pouvait pas courir à pleine vitesse. Sa combi­naison de taille et d’ex­plo­si­vité le rend sujet à des bles­sures. Il ressemble plus à un joueur de hand­ball. Après Atlanta, il a eu un rendez‐vous, le médecin a dit que le tendon d’Achille tenait à peine. La réédu­ca­tion a été longue comme pour un tendon d’Achille qui aurait craqué. Il a joué son premier coup en février, même si c’était dans une posi­tion statique. En mai, il se sentait mieux, disons que sa jambe était à 70%, mais lors­qu’il se trou­vait chez son entraî­neur (Dalibor Sirola) en Italie, un poids est tombé sur son pied, il s’est cassé l’or­teil. Cela signi­fiait encore deux mois sans entraî­ne­ment sérieux de tennis. Mon objectif était qu’il revienne lors de la compé­ti­tion US , mais main­te­nant nous pensons qu’il pourra parti­ciper à la compé­ti­tion en février ou mars. Il y a certai­ne­ment eu des pensées noires et la possi­bi­lité d’en­vi­sager la retraite, ce qui est raison­nable quand on perd deux saisons d’af­filée. Mais Milos aime un peu trop le tennis et je peux vous dire qu’il est très motivé pour revenir sur le circuit. Vous devez savoir qu’il a gagné assez d’argent pour vivre heureux pour toujours. Il ne reviendra pas pour l’argent, mais plutôt pour faire ce qu’il aime le plus. »