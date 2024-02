L’ancien 10e mondial et actuel direc­teur du tournoi de Buenos Aires, Martin Jaite, a été inter­rogé sur le GOAT (le meilleur joueur de tous les temps) par Clay Tennis. Et il a eu beau­coup de mal à trancher.

« Il est très diffi­cile pour moi d’éta­blir un clas­se­ment des meilleurs joueurs de tous les temps, car il y a beau­coup de joueurs impor­tants que je n’ai pas vus jouer. Par exemple, beau­coup de gens parlent de Laver, mais je n’ai pas vu Rod Laver jouer. J’ai commencé à regarder le tennis avec Bjorn Borg, Guillermo Vilas et toute cette bande. Ensuite, il faut tenir compte du nombre de titres remportés et du nombre de tour­nois du Grand Chelem. Dans ce sens, on pour­rait penser que c’est Djokovic, mais pour moi, les duels entre Federer et Nadal étaient plus forts que ceux de Rafa et Roger avec Novak. Il est très diffi­cile de prendre parti pour l’un des trois. »