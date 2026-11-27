Martín Landaluce a réalisé une très belle saison 2026, notam­ment marquée par une demi‐finale en Masters 1000, et a atteint le meilleur clas­se­ment de sa jeune carrière en se hissant au 55e rang mondial.

Comme le rapportent nos confrères de Punto de Break, en marge des Next Gen ATP Finals, dont il fait partie des grands favoris, le jeune Espagnol est revenu, dans une inter­view accordée à l’ATP, sur les éléments qui lui ont permis de fran­chir un cap. Il a notam­ment souligné l’importance de ses nombreux échanges avec Rafael Nadal, qu’il a eu la chance de côtoyer et avec lequel il s’est entraîné à plusieurs reprises au sein de son académie.

🇪🇸 Landaluce y sus conver­sa­ciones con Nadal : « Me han ayudado mucho »



🪞El español, que es uno de los favo­ritos al título en las Next Gen ATP Finals, también se acordó de Alcaraz : « Me fijaba mucho en lo que él había hecho » https://t.co/qtXCew2XjI — Punto de Break (@PuntoDBreak) November 26, 2026

« À la fin de l’année dernière, nous avons eu une belle discus­sion sur les aspects de mon jeu que je devais améliorer et ceux qu’il consi­dé­rait comme mes points forts. J’ai beau­coup apprécié cette conver­sa­tion, ainsi que celles que nous avons eues ces dernières années. Elles m’ont énor­mé­ment aidé. L’année dernière, je n’ai pas réalisé de bonnes perfor­mances lors des Next Gen ATP Finals. Alors, lorsque j’ai eu l’occasion d’en discuter avec Rafa, cela m’a énor­mé­ment aidé », a confié Martín Landaluce, bien décidé à prendre sa revanche cette année.