Martín Landaluce a réalisé une très belle saison 2026, notamment marquée par une demi‐finale en Masters 1000, et a atteint le meilleur classement de sa jeune carrière en se hissant au 55e rang mondial.
Comme le rapportent nos confrères de Punto de Break, en marge des Next Gen ATP Finals, dont il fait partie des grands favoris, le jeune Espagnol est revenu, dans une interview accordée à l’ATP, sur les éléments qui lui ont permis de franchir un cap. Il a notamment souligné l’importance de ses nombreux échanges avec Rafael Nadal, qu’il a eu la chance de côtoyer et avec lequel il s’est entraîné à plusieurs reprises au sein de son académie.
« À la fin de l’année dernière, nous avons eu une belle discussion sur les aspects de mon jeu que je devais améliorer et ceux qu’il considérait comme mes points forts. J’ai beaucoup apprécié cette conversation, ainsi que celles que nous avons eues ces dernières années. Elles m’ont énormément aidé. L’année dernière, je n’ai pas réalisé de bonnes performances lors des Next Gen ATP Finals. Alors, lorsque j’ai eu l’occasion d’en discuter avec Rafa, cela m’a énormément aidé », a confié Martín Landaluce, bien décidé à prendre sa revanche cette année.
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 10:43