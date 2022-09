La légende du tennis féminin suisse Martina Hingis a évidem­ment réagi à la retraite de Roger Federer. Elle n’a pas vrai­ment été surprise car elle a croisé son compa­triote il y a quelques jours et ses inten­tions semblaient assez claires. L’homme aux 20 titres du Grand Chelem s’en­traî­nait avec décon­trac­tion même s’il aime­rait pouvoir jouer à Londres du 23 au 25 septembre lors de la cinquième édition de sa Laver Cup.

« La semaine dernière, il jouait au club de tennis de Wollerau. La plupart du temps avec les enfants et toujours de manière détendue et décon­tractée. Il ne donnait pas l’impression de se préparer à nouveau pour un tournoi du Grand Chelem. Mais quand on y arrive enfin, on est un peu nostal­gique. Sa carrière est gran­diose et ses succès sont phéno­mé­naux. Ce qu’il a accompli pour le sport et pour le tennis est extra­or­di­naire. Je suis égale­ment convaincue qu’il restera au service du tennis dans d’autres fonc­tions », a déclaré l’an­cienne numéro 1 mondiale dans des propos rapportés par Blick.