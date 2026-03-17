Battu en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Jack Draper après un match de très haut niveau, Novak Djokovic a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars), officiellement à cause d’une blessure à l’épaule droite.
Un retrait regrettable pour Martina Navratilova, consultante pour Sky Sports, qui estime également que le Serbe aura besoin d’un minimum de matchs avant d’aborder les prochaines grandes échéances comme Roland‐Garros et Wimbledon.
« La météo perturbe sérieusement le tournoi et c’est vraiment dommage que Novak, finaliste de l’année dernière et le plus grand de tous, ne puisse pas jouer. Nous n’avons rien remarqué au niveau de son épaule ici, mais les balles et tout le reste sont plus lourds à Miami, alors qui sait ? Espérons que tout ira bien et que nous le reverrons bientôt. Je pense qu’il a besoin de disputer davantage de matchs avant les grands tournois. Je pense qu’il s’est tellement mis en retrait que, même s’il est aussi solide qu’il l’est, j’estime qu’il a besoin d’un peu plus de matchs pour être au meilleur de sa forme, mais il le sait mieux que moi. »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 12:40