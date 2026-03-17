Battu en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Jack Draper après un match de très haut niveau, Novak Djokovic a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars), offi­ciel­le­ment à cause d’une bles­sure à l’épaule droite.

Un retrait regret­table pour Martina Navratilova, consul­tante pour Sky Sports, qui estime égale­ment que le Serbe aura besoin d’un minimum de matchs avant d’aborder les prochaines grandes échéances comme Roland‐Garros et Wimbledon.

« La météo perturbe sérieu­se­ment le tournoi et c’est vrai­ment dommage que Novak, fina­liste de l’année dernière et le plus grand de tous, ne puisse pas jouer. Nous n’avons rien remarqué au niveau de son épaule ici, mais les balles et tout le reste sont plus lourds à Miami, alors qui sait ? Espérons que tout ira bien et que nous le rever­rons bientôt. Je pense qu’il a besoin de disputer davan­tage de matchs avant les grands tour­nois. Je pense qu’il s’est telle­ment mis en retrait que, même s’il est aussi solide qu’il l’est, j’estime qu’il a besoin d’un peu plus de matchs pour être au meilleur de sa forme, mais il le sait mieux que moi. »