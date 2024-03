Présente dans les tribunes de l’im­mense court central d’Indian Wells pour assister à la victoire de Carlos Alcaraz face à Daniil Medvedev, ce dimanche en finale du Masters 1000 cali­for­nien, Martina Navratilova reste une obser­va­trice très atten­tive du circuit.

Récemment inter­rogée par Sky Sports sur le début de saison moyen de Novak Djokovic, qui n’a toujours pas remporté le moindre titre, l’an­cienne numéro 1 mondiale ne s’est pas montrée plus inquiète que cela pour le Serbe tout en admet­tant une certaine logique concer­nant sa défaite face au 123e Luca Nardi.

« Sinner a joué un match parfait en Australie et c’est ce qu’il faut pour battre quel­qu’un d’aussi bon que Novak Djokovic. Et après cela, Novak a pris six semaines de repos, et c’est formi­dable qu’il puisse prendre autant de temps libre, mais il était un peu rouillé. Vous êtes certes reposé mais vous êtes rouillé, donc vous avez besoin de matchs pour vous remettre dans le bain, et Novak est tombé sur un gars (Nardi) qui était vrai­ment chaud ce jour‐là. En vieillis­sant, les mauvais jours sont de plus en plus diffi­ciles à vivre. Je ne m’en préoc­cu­pe­rais pas si vous aviez l’état d’es­prit de Novak, et je suis sûr qu’il ne s’en préoc­cupe pas du tout. »