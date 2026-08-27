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Martina Navratilova sur la polé­mique autour de Stan Wawrinka : « Il aurait dû obtenir une invi­ta­tion dès le départ »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que la déci­sion de l’US Open de ne pas inviter Stanislas Wawrinka pour sa dernière saison avait fait polé­mique et suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, le vain­queur du tournoi en 2016 a fina­le­ment reçu une wild card après le forfait de Patrick Kypson (116e mondial).

Une nouvelle qui a évidem­ment réjoui les obser­va­teurs, même si la déci­sion initiale des orga­ni­sa­teurs n’a pas été oubliée. 

La légende Martina Navratilova a notam­ment fait passer un message sur le réseau social X. 

« Eh bien, allé­luia !!! Il aurait dû l’avoir dès le départ », a écrit l’an­cienne numéro 1 mondiale. 

Après la polé­mique, le Suisse a fina­le­ment obtenu ce qu’il espé­rait : une dernière appa­ri­tion à l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Publié le jeudi 27 août 2026 à 17:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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