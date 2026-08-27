Alors que la décision de l’US Open de ne pas inviter Stanislas Wawrinka pour sa dernière saison avait fait polémique et suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, le vainqueur du tournoi en 2016 a finalement reçu une wild card après le forfait de Patrick Kypson (116e mondial).
Une nouvelle qui a évidemment réjoui les observateurs, même si la décision initiale des organisateurs n’a pas été oubliée.
La légende Martina Navratilova a notamment fait passer un message sur le réseau social X.
« Eh bien, alléluia !!! Il aurait dû l’avoir dès le départ », a écrit l’ancienne numéro 1 mondiale.
Well hallelujah!!! Should have gotten it in the first place https://t.co/X6YQU4V2sp— Martina Navratilova (@Martina) August 26, 2026
Après la polémique, le Suisse a finalement obtenu ce qu’il espérait : une dernière apparition à l’US Open (30 août au 13 septembre).
Publié le jeudi 27 août 2026 à 17:16