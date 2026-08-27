Alors que la déci­sion de l’US Open de ne pas inviter Stanislas Wawrinka pour sa dernière saison avait fait polé­mique et suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, le vain­queur du tournoi en 2016 a fina­le­ment reçu une wild card après le forfait de Patrick Kypson (116e mondial).

Une nouvelle qui a évidem­ment réjoui les obser­va­teurs, même si la déci­sion initiale des orga­ni­sa­teurs n’a pas été oubliée.

La légende Martina Navratilova a notam­ment fait passer un message sur le réseau social X.

« Eh bien, allé­luia !!! Il aurait dû l’avoir dès le départ », a écrit l’an­cienne numéro 1 mondiale.

Well halle­lujah!!! Should have gotten it in the first place https://t.co/X6YQU4V2sp — Martina Navratilova (@Martina) August 26, 2026

Après la polé­mique, le Suisse a fina­le­ment obtenu ce qu’il espé­rait : une dernière appa­ri­tion à l’US Open (30 août au 13 septembre).